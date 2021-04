Alex Zanardi | novità sulle condizioni di salute dopo mesi di silenzio

(Di martedì 27 aprile 2021)il gravissimo incidente che lo ha visto coinvolto lo scorso mese di giugno, quali sono le realidel campione.si sta riprendendo a poco a pocoil terribile impatto. Ciò che, anche, sta andando avanti, sono le indagini per capire al meglio quale sia stata la dinamica dell’incidente e, in L'articolo proviene da La Luce di Maria.

COME STA? PARLA IL FIGLIO NICCOLÒ Come sta? Cosciente e in miglioramento: lo riporta il figlio Niccolò , che ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica fornendo il ...Ben presto, fui trasferito all'Istituto per disabili di Montecatone dove, a suo tempo, era stato ospite anche il grande". Cosa ha pensato quando si è risvegliato dal coma? "Inizialmente ...Dopo il gravissimo incidente che lo ha visto coinvolto lo scorso mese di giugno, quali sono le reali condizioni del campione.DUE FRONTI Mentre dal punto di vista legale si registrano importanti novità, con la richiesta di archiviazione per l'autista del tir contro cui si è schiantato Alex Zanardi lo scorso 19 giugno, per qu ...