Vela, Mattia Camboni scivola in terza piazza ai Mondiali RS:X. Maggetti e Speciale alla Medal Race (Di lunedì 26 aprile 2021) Giornata complessivamente positiva per l’Italia quella che si è appena conclusa ai Mondiali 2021 della classe olimpica RS:X di scena a Cadice. In campo maschile Mattia Camboni si conferma uno dei più seri candidati al podio. L’azzurro (4-11-10) oggi occupa attualmente la terza piazza con 44 punti. Complicato pensare di riagguantare il primato quando mancano solo le due regate della Medal Race, attualmente occupato dal neerlandese Kiran Badloe che ha portato a casa una giornata pressoché perfetta (2-1-1 oggi) e con 14 punti totale è leader con distacco. In seconda posizione il greco Byron Kokkalanis (3-4-7 oggi) con 40 punti. Una lotta per il podio più accesa che mai anche in considerazione del fatto che in quarta piazza ci sono a pari merito ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Giornata complessivamente positiva per l’Italia quella che si è appena conclusa ai2021 della classe olimpica RS:X di scena a Cadice. In campo maschilesi conferma uno dei più seri candidati al podio. L’azzurro (4-11-10) oggi occupa attualmente lacon 44 punti. Complicato pensare di riagguantare il primato quando mancano solo le due regate della, attualmente occupato dal neerlandese Kiran Badloe che ha portato a casa una giornata pressoché perfetta (2-1-1 oggi) e con 14 punti totale è leader con distacco. In seconda posizione il greco Byron Kokkalanis (3-4-7 oggi) con 40 punti. Una lotta per il podio più accesa che mai anche in considerazione del fatto che in quartaci sono a pari merito ...

