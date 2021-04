UEFA, Ceferin: “Sanzioni più dure per Juventus, Real Madrid e Barcellona” (Di lunedì 26 aprile 2021) Continua a tenere banco la questione Superlega, con Alexander Ceferin che promette battaglia contro tutti i club che hanno costituito il “Golpe” all’UEFA. Il numero uno dell’ente calcistico europeo, però, ha parlato di diversità di Sanzioni: saranno maggiormente puniti, infatti, i club che più hanno influenzato la creazione della competizione “apocrifa“. UEFA, Ceferin non ha dimenticato la Superlega Alexander Ceferin non arretra di un centimetro. Dopo lo spavento derivato dalla presa di posizione dei club separatisti che, come un fulmine a ciel sereno, hanno annunciato la nascita della Superlega, l’opinione pubblica, i tifosi ed i Governi hanno osteggiato il progetto schierandosi al fianco della UEFA. Risultato? Nuova competizione abortita e vittoria netta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Continua a tenere banco la questione Superlega, con Alexanderche promette battaglia contro tutti i club che hanno costituito il “Golpe” all’. Il numero uno dell’ente calcistico europeo, però, ha parlato di diversità di: saranno maggiormente puniti, infatti, i club che più hanno influenzato la creazione della competizione “apocrifa“.non ha dimenticato la Superlega Alexandernon arretra di un centimetro. Dopo lo spavento derivato dalla presa di posizione dei club separatisti che, come un fulmine a ciel sereno, hanno annunciato la nascita della Superlega, l’opinione pubblica, i tifosi ed i Governi hanno osteggiato il progetto schierandosi al fianco della. Risultato? Nuova competizione abortita e vittoria netta ...

