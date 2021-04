Tiziano Ferro, l’emozionante messaggio per Laura Pausini: brividi per i fan (Di lunedì 26 aprile 2021) Tiziano Ferro dedica un’emozionante messaggio all’amica Laura Pausini dopo la Notte degli Oscar 2021: brividi per i fan della cantante. Laura Pausini, pur non avendo portato a casa la statuetta degli Oscar 2021 con la canzone “Io sì” candidata nella categoria “Miglior canzone originale” ha comunque vinto. La cantante è riuscita ad essere candidata al L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 aprile 2021)dedica un’emozionanteall’amicadopo la Notte degli Oscar 2021:per i fan della cantante., pur non avendo portato a casa la statuetta degli Oscar 2021 con la canzone “Io sì” candidata nella categoria “Miglior canzone originale” ha comunque vinto. La cantante è riuscita ad essere candidata al L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

checonfusione__ : Mi sono fatta un giro sull'ig di Tiziano Ferro e ho visto che la maggior parte dei post li deve scrivere in 3 lingu… - SPYit_official : Laura Pausini festeggia con Tiziano Ferro e il marito: “Il premio é tuo, a prescindere. Sono orgoglioso di te!”… - 01Rematto : ..erano in quei momenti .. che sapeva come ci si sentiva, .. a tremare così prima di toccare qualcuno.. ..Un des… - trasheska : Tiziano Ferro che mette nelle storie di ig la sua reaction alla non vittoria di Laura Pausini é la miglior cosa che… - _bloodsangel : RT @Alessia061: Tiziano Ferro uno di noi. Anche lui nero per la non vittoria di Laura Pausini, come tutti. ???????? #Oscars #PausiniOscar https… -