San Didero, No Tav ferita: aperta inchiesta (Di lunedì 26 aprile 2021) La procura di Torino ha aperto un fascicolo di inchiesta sul caso del ferimento di Giovanna Saraceno, la 35enne No Tav rimasta ferita durante la manifestazione di protesta a San Didero la scorsa settimana. La donna ha riferito di essere stata colpita da un lacrimogeno ad altezza uomo. La 35enne, che è stata operata nei giorni scorsi ed è tutt'ora ricoverata in ospedale con un trauma al volto, sarà ascoltata dagli inquirenti. La questura ha sempre difeso il suo operato sostenendo che il trauma fosse frutto di una caduta. L'articolo proviene da Nuova Società.

