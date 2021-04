Salvini vuole riaprire tutto e subito anche se rischiamo la terza ondata. E intanto in Veneto spunta la variante indiana (Di lunedì 26 aprile 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, insiste. vuole riaprire tutto e subito, posticipare soprattutto il coprifuoco dalle 22 alle 23, anche se rischiamo la terza ondata. intanto in Veneto spunta la variante indiana del Coronavirus. Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Luca Zaia durante la consueta conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione epidemiologica e sulla campagna vaccinale. “Si tratta – ha detto il governatore leghista – di due cittadini indiani di Bassano, padre e figlia, con la variante indiana”. Le varianti “sono migliaia, e prima o poi arrivano tutte. Abbiamo questa novità ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) Il leader della Lega, Matteo, insiste., posticipare sopratil coprifuoco dalle 22 alle 23,selainladel Coronavirus. Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Luca Zaia durante la consueta conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione epidemiologica e sulla campagna vaccinale. “Si tratta – ha detto il governatore leghista – di due cittadini indiani di Bassano, padre e figlia, con la”. Le varianti “sono migliaia, e prima o poi arrivano tutte. Abbiamo questa novità ...

