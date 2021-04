Roma, ladri in azione sulle auto in sosta: in tre ‘pizzicati’ dalla Polizia (Di lunedì 26 aprile 2021) ladri in azione a Roma in via dei Salesiani, zona Cinecittà. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni e della Sezione Volanti a bloccarli dopo aver ricevuto una segnalazione di due uomini che armeggiavano su un’autovettura parcheggiata. E’ successo sabato sera poco dopo le 22.00. Cinecittà: ladri d’auto in azione fermati dalla Polizia Le descrizioni dei due hanno permesso di rintracciarli mentre stavano salendo su un furgone, dove ad attenderli c’era una terza persona. Fermati per un controllo sono stati identificati per S.A. 26enne nato in provincia di Caserta, con cittadinanza bosniaca, S. K. 18enne Romano e S. D. 25enne entrambi con cittadinanza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021)inin via dei Salesiani, zona Cinecittà. Sono stati gli agenti delladi Stato del VII Distretto San Giovanni e della Sezione Volanti a bloccarli dopo aver ricevuto una segnaldi due uomini che armeggiavano su un’vettura parcheggiata. E’ successo sabato sera poco dopo le 22.00. Cinecittà:d’infermatiLe descrizioni dei due hanno permesso di rintracciarli mentre stavano salendo su un furgone, dove ad attenderli c’era una terza persona. Fermati per un controllo sono stati identificati per S.A. 26enne nato in provincia di Caserta, con cittadinanza bosniaca, S. K. 18enneno e S. D. 25enne entrambi con cittadinanza ...

