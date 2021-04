Oscar 2021, Italia a mani vuote: ecco tutti i vincitori (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Italia torna dalla cerimonia degli Oscar 2021 senza statuette: scopriamo tutti i vincitori della 93esima edizione del prestigioso evento. Credit: Todd Wawrychuk/A.M.P.A.S. via Getty ImagesNonostante le tre candidature, la notte degli Oscar 2021 ha avuto per l’Italia un sapore amaro. Il nostro Paese è infatti tornato da Los Angeles a mani vuote: niente da fare per Laura Pausini, in lizza per la miglior canzone originale con la sua “Io sì”, tratta dal film La vita davanti a sè di Edoardo Ponti, come anche per Dalia Colli, Francesco Pegoretti e Mark Coulier candidati per il miglior trucco con il film Pinocchio di Matteo Garrone, e per Massimo Cantini Parrini in lizza per i migliori costumi, sempre con Pinocchio. ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 aprile 2021) L’torna dalla cerimonia deglisenza statuette: scopriamodella 93esima edizione del prestigioso evento. Credit: Todd Wawrychuk/A.M.P.A.S. via Getty ImagesNonostante le tre candidature, la notte degliha avuto per l’un sapore amaro. Il nostro Paese è infatti tornato da Los Angeles a: niente da fare per Laura Pausini, in lizza per la miglior canzone originale con la sua “Io sì”, tratta dal film La vita davanti a sè di Edoardo Ponti, come anche per Dalia Colli, Francesco Pegoretti e Mark Coulier candidati per il miglior trucco con il film Pinocchio di Matteo Garrone, e per Massimo Cantini Parrini in lizza per i migliori costumi, sempre con Pinocchio. ...

Advertising

repubblica : Oscar 2021: è la notte di Laura Pausini. L'emozione dal tetto del Museo di Renzo Piano - Agenzia_Ansa : Per Laura Pausini il glamour degli Oscar è già cominciato. 'Io Si/Seen' merita l'Oscar per la miglior canzone origi… - caterinabalivo : Stasera la grande notte degli #Oscar2021 Pronti?!? Ve ne parlo su #caterinasecrets Ps: Forza @LauraPausini ????… - S812Carlito : @BeJustMe - DomaniGiornale : #OSCAR2021 Miglior attore protagonista: Anthony Hopkins (The Father) Ecco la lista dei premi assegnati ??… -