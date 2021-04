Lo stadio Franchi nel Recovery Plan: 95 milioni per la riqualificazione (Di lunedì 26 aprile 2021) Tra i 14 progetti che saranno finanziati con le risorse del Pnrr previste nel Fondo complementare del Piano strategico grandi attrattori culturali, ci sarà anche lo stadio Artemio Franchi. È arrivata ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 aprile 2021) Tra i 14 progetti che saranno finanziati con le risorse del Pnrr previste nel Fondo complementare del Piano strategico grandi attrattori culturali, ci sarà anche loArtemio. È arrivata ...

Advertising

juventusfc : ?? FOCUS ???? @SerieA ?? @acffiorentina ?? Stadio Artemio Franchi ? 15:00 ?? #FiorentinaJuve - juventusfcen : ?? FOCUS ON FLORENCE ???? @SerieA_EN ?? @ACFFiorentinaEN ?? Stadio Artemio Franchi ? 15:00 CEST ?? #FiorentinaJuve - sportli26181512 : Lo stadio Franchi nel Recovery Plan: 95 milioni per la riqualificazione: Lo stadio Franchi nel Recovery Plan: 95 mi… - liviog54 : Cosa cazzo c'entrano 95 milioni di euro del Recovery Fund per fare lo stadio di Firenze? Non è opera di pubblica ut… - controradio : ??Recovery: 'Finalmente riconosciuto valore opera Nervi' - -