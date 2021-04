L’Eredità, arrestato concorrente di Insinna: padre ucciso e madre in coma (Di lunedì 26 aprile 2021) Marco Eletti, ex partecipante del game show di Rai1, è stato fermato dai Carabinieri. Il padre Paolo ucciso e la madre in gravi condizioni L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 26 aprile 2021) Marco Eletti, ex partecipante del game show di Rai1, è stato fermato dai Carabinieri. IlPaoloe lain gravi condizioni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

