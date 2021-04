Lazio-Milan | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 26 aprile 2021) La 33a giornata di Serie A si conclude con la sfida traall’Olimpico. In ballo punti pesantissimi per la corsa alla Champions. Queste le(3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.:Inzaghi.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori; Theo Hernández; Bennacer; Kessié; Saelemaekers, Çalhano?lu, Rebic, Mandzukic. All.: Pioli. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

acmilan : Questa Top 5 contiene supereroi, compreso un uomo volante ?? Vota il gol più bello ?? - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - capuanogio : ?? Il #Milan domani a Roma può centrare un record. Se batte la #Lazio conquista la 14° vittoria esterna del campiona… - BlckmntGw : RT @ActuFoot_: ?? Le programme de la semaine : ?? Ce soir : Lazio - Milan ?? Demain : #UCL : Real - Chelsea ?? Mercredi : #UCL : PSG - Man.… - fwibet : ?? Serie A ?? Lazio - Milan Ac : ( 20h45 ) ?? Immobile / Correa ?? 1.65 Mise : 2U #foot #SerieA #pronos #LazioMilan #immobile -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milan

Tutte le notizie sulla squadraL'ultimo treno per la. Ilinvece vuole restarci dentro. In programma stasera all'Olimpico l'ultima gara del turno di Serie A: ed è una sfida che vale la Champions League . In panchina per i biancocelesti torna ...Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A dello stadio 'Olimpico' di Roma. Questi i 22 in campo ...Questa la situazione disciplinare dei rossoneri in vista del match di questa sera contro la Lazio: 9: Theo Hernandez 8: Kessie 7: Romagnoli 6: Calabria 5: Leao 4: ...