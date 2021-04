Lazio-Milan 3-0. Milan fuori dalla Champions e Napoli terzo (Di lunedì 26 aprile 2021) La corsa Champions regala emozioni che sono mancate per la lotta scudetto. La situazione cambia ad ogni partita. Questa sera, il Napoli ha battuto il Torino 2-0 e ha scalzato la Juventus dalle prime quattro. Poi, però, ci ha pensato la Lazio – che ha battuto il Milan 3-0 – a riportare i bianconeri al quarto posto. Il Napoli è terzo e il Milan è quinto. Il motivo è presto detto. Al momento, a cinque giornate dalla fine del campionato, Napoli Juventus e Milan sono tutti a 66 punti. Conta la classifica avulsa e nella classifica avulsa la Juventus e il Napoli hanno 6 punti contro i 3 dei rossoneri. Il Napoli è terzo perché ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) La corsaregala emozioni che sono mancate per la lotta scudetto. La situazione cambia ad ogni partita. Questa sera, ilha battuto il Torino 2-0 e ha scalzato la Juventus dalle prime quattro. Poi, però, ci ha pensato la– che ha battuto il3-0 – a riportare i bianconeri al quarto posto. Ile ilè quinto. Il motivo è presto detto. Al momento, a cinque giornatefine del campionato,Juventus esono tutti a 66 punti. Conta la classifica avulsa e nella classifica avulsa la Juventus e ilhanno 6 punti contro i 3 dei rossoneri. Ilperché ...

Advertising

acmilan : Questa Top 5 contiene supereroi, compreso un uomo volante ?? Vota il gol più bello ?? - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - capuanogio : ?? Il #Milan domani a Roma può centrare un record. Se batte la #Lazio conquista la 14° vittoria esterna del campiona… - Juventina962 : RT @Elisa85908125: @romeoagresti Basta fare la juve, battere sassuolo udinese e milan come nel girone d'andata e si va in champions senza p… - LS1102764673 : RT @iltifososocial: 5 squadre per 3 posti. Chi va in Champions? #seriea #championsleague #atalanta #napoli #juventus #milan #lazio #ucl #se… -