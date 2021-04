Il consenso come fondamento di tutto, anche della sessualità (Di lunedì 26 aprile 2021) In tempi di pandemia è forse passata sotto silenzio la campagna indetta da Amnesty international, volta all’adeguamento del nostro codice penale, in materia di stupro, alla convenzione di Instanbul del 2013, ratificata dal nostro Paese, ma non ancora accolta. All’articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione si specifica infatti che qualsiasi rapporto di natura sessuale, deva essere successivo al consenso esplicito delle parti in causa “dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto”. Oggi che il tema è di nuovo caldissimo per la vicenda giudiziaria che vede coinvolti leader di movimenti politici o manager aziendali, si impone una riflessione sul valore del consenso femminile, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) In tempi di pandemia è forse passata sotto silenzio la campagna indetta da Amnesty international, volta all’adeguamento del nostro codice penale, in materia di stupro, alla convenzione di Instanbul del 2013, ratificata dal nostro Paese, ma non ancora accolta. All’articolo 36, paragrafo 2,Convenzione si specifica infatti che qualsiasi rapporto di natura sessuale, deva essere successivo alesplicito delle parti in causa “dato volontariamente, quale libera manifestazionevolontàpersona, e deve essere valutato tenendo contosituazione e del contesto”. Oggi che il tema è di nuovo caldissimo per la vicenda giudiziaria che vede coinvolti leader di movimenti politici o manager aziendali, si impone una riflessione sul valore delfemminile, ...

