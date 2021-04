Fognini: 'Non ho insultato nessuno, chiederò i danni d'immagine' (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Non ho insultato il giudice di linea nel match contro Zapata Miralles. Ero frustrato, arrabbiato: parlavo con me stesso. Lo giuro sui miei figli, la cosa che ho più cara al mondo'. Fabio Fognini non ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Non hoil giudice di linea nel match contro Zapata Miralles. Ero frustrato, arrabbiato: parlavo con me stesso. Lo giuro sui miei figli, la cosa che ho più cara al mondo'. Fabionon ...

