“Devi morire insieme a tuo padre”, messaggi shock contro il figlio di Andrea Pirlo (Di lunedì 26 aprile 2021) Minacce di morte e insulti contro il figlio di Andrea Pirlo. E’ stato lo stesso primogenito a pubblicare il tutto sui social. ROMA – Minacce di morte e insulti contro il figlio di Andrea Pirlo. Il momento difficile della Juventus ha fatto finire nel mirino il tecnico ma anche la sua famiglia. A denunciare quanto successo nelle ultime settimane sui social è stato lo stesso Nicolò in un post su Instagram. Il primogenito ha pubblicato uno degli ultimi messaggi che sono arrivati dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Devi morire insieme a tuo padre“. Il post di Nicolò Pirlo A denunciare la vicenda è stata Nicolò ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 aprile 2021) Minacce di morte e insultiildi. E’ stato lo stesso primogenito a pubblicare il tutto sui social. ROMA – Minacce di morte e insultiildi. Il momento difficile della Juventus ha fatto finire nel mirino il tecnico ma anche la sua famiglia. A denunciare quanto successo nelle ultime settimane sui social è stato lo stesso Nicolò in un post su Instagram. Il primogenito ha pubblicato uno degli ultimiche sono arrivati dopo il pareggiola Fiorentina: “a tuo“. Il post di NicolòA denunciare la vicenda è stata Nicolò ...

cicco93as : @claudiomangini Devi morire sbranato figlio di troia - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VERGOGNA - Follia social, insulti pesanti a Pirlo e figlio: 'Devi morire con tuo padre' - Ansa_Piemonte : Calcio: figlio Pirlo denuncia, ogni giorno auguri di morte. Il 17enne: 'Devi morire con tuo padre... Superato il li… - akille15 : COSI NON VA! “Devi morire insieme a tuo padre”. Insulti shock al figlio di Pirlo. - Marnati5 : @FabRavezzani È vero direttore questo vale per tutte le occasioni! AA in questi giorni dai propri “tifosi” a ricevu… -