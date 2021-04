Calendario riaperture 2021: le tappe della ‘roadmap’ del governo (Di lunedì 26 aprile 2021) 26 aprile 2021 – Calendario riaperture 2021. Il 26 aprile scatta la zona gialla nella gran parte delle Regioni italiane. Rimane in zona rossa una sola Regione, la Sardegna, mentre in arancione restano Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. La cabina di regia del governo per la gestione della pandemia ha stilato una “roadmap”, un programma di riaperture graduali, tra la primavera e l’estate. Ricapitoliamo le date delle prossime riaperture. Calendario riaperture 2021: 26 aprile Ristoranti all’aperto. Via libera alle riaperture dei ristoranti in zona gialla sia a pranzo che a cena, ma con il coprifuoco che resta fissato alle 22. I gestori potranno servire i pasti ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 26 aprile 2021) 26 aprile. Il 26 aprile scatta la zona gialla nella gran parte delle Regioni italiane. Rimane in zona rossa una sola Regione, la Sardegna, mentre in arancione restano Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. La cabina di regia delper la gestionepandemia ha stilato una “roadmap”, un programma digraduali, tra la primavera e l’estate. Ricapitoliamo le date delle prossime: 26 aprile Ristoranti all’aperto. Via libera alledei ristoranti in zona gialla sia a pranzo che a cena, ma con il coprifuoco che resta fissato alle 22. I gestori potranno servire i pasti ...

Advertising

repubblica : Da aprile a luglio: il calendario delle riaperture - CorriereCitta : Quando riaprono le piscine al chiuso e le palestre? Il calendario delle riaperture - CNAROMA : In vista delle #riaperture delle attività commerciali, abbiamo programmato un corso per operatore #HACCP il 19 Magg… - ilfoglio_it : Le tappe delle riaperture. Così l'Italia si prepara alla sfida del rischio ragionato - detossinata : ma gli elettori della lega e quelli di #ioapro lo sanno che stanotte ha deciso che per ora va bene mantenere il cop… -