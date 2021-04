Banco BPM, Castagna: “Servono almeno tre grandi banche radicate nelle migliori regioni” (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – “Penso che avere almeno tre banche importanti radicate nelle migliori regioni italiane, che vuol dire anche nelle migliori regioni a livello europeo perché sappiamo che il Nord Italia compete a pieno titolo con le migliori regioni europee, darebbe forza e capacità di realizzazione, darebbe spinta a quell’execution” del Recovery fund, diventando “un moltiplicatore e un volano all’iniezione di capitali pubblici”. È quanto dichiarato dal CEO di Banco BPM, Giuseppe Castagna, parlando del consolidamento bancario durante Milano Capitali. Castagna ha detto che non c’è stata ancora nessuna telefonata o incontro con i nuovi amministratori delegati ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – “Penso che averetreimportantiitaliane, che vuol dire anchea livello europeo perché sappiamo che il Nord Italia compete a pieno titolo con leeuropee, darebbe forza e capacità di realizzazione, darebbe spinta a quell’execution” del Recovery fund, diventando “un moltiplicatore e un volano all’iniezione di capitali pubblici”. È quanto dichiarato dal CEO diBPM, Giuseppe, parlando del consolidamento bancario durante Milano Capitali.ha detto che non c’è stata ancora nessuna telefonata o incontro con i nuovi amministratori delegati ...

Advertising

wallstreetita : RT @lauranaka: Da #Fineco : 'o investi o ti chiudo il conto' a salassi conti correnti #UniCredit & Co. AD BPM Castagna spiega batosta corre… - MilanoFinanza : MilanoCapitali, Castagna (Banco Bpm): servono tre grandi banche che competano a livello europeo - alcide_a : RT @lauranaka: Da #Fineco : 'o investi o ti chiudo il conto' a salassi conti correnti #UniCredit & Co. AD BPM Castagna spiega batosta corre… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: Da #Fineco : 'o investi o ti chiudo il conto' a salassi conti correnti #UniCredit & Co. AD BPM Castagna spiega batosta corre… - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: Da #Fineco : 'o investi o ti chiudo il conto' a salassi conti correnti #UniCredit & Co. AD BPM Castagna spiega batosta corre… -