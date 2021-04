Oscar 2021, i candidati al miglior film. Non solo Nomadland: cinque i titoli per la statuetta dell’Academy tra cui lo strepitoso Mank (Di domenica 25 aprile 2021) A noi gli Oscar telefonati con grande anticipo piacciono poco. Del resto le recenti vittorie nella categoria del miglior film di titoli come Moonlight (2017) e Green Book (2019) ne sono un esempio: mai pensare che tutto sia già scritto. Insomma l’annuncio di un titolo pigliatutto come Nomadland di Chloé Zhao (Searchlight Pictures), pigliatutto in primis con l’Oscar come miglior film, non ci convince. Anzi, speriamo proprio in una busta sbagliata alla Warren Beatty. Tanto per dire, tra le otto nomination come miglior film per gli Oscar 2021 ci sono almeno cinque titoli che sono di gran lunga più interessanti di Nomadland. Partiamo da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) A noi glitelefonati con grande anticipo piacciono poco. Del resto le recenti vittorie nella categoria deldicome Moonlight (2017) e Green Book (2019) ne sono un esempio: mai pensare che tutto sia già scritto. Insomma l’annuncio di un titolo pigliatutto comedi Chloé Zhao (Searchlight Pictures), pigliatutto in primis con l’come, non ci convince. Anzi, speriamo proprio in una busta sbagliata alla Warren Beatty. Tanto per dire, tra le otto nomination comeper glici sono almenoche sono di gran lunga più interessanti di. Partiamo da ...

SkyTG24 : Oscar 2021, Laura Pausini pubblica foto della sua esibizione sul tetto dell’Academy Museum - SkyTG24 : Oscar 2021, da Glenn Close a Bradley Cooper: i più nominati che non hanno mai vinto - Corriere : Stanotte ci sono gli Oscar: dove e quando vederli in tv, film candidati e anticipazioni, la guida completa - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Oscar 2021, da Glenn Close a Bradley Cooper: i più nominati che non hanno mai vinto - RepSpettacoli : Oscar 2021, i film in gara. 'The Father': il talento di Anthony Hopkins e la prova della senilità [Arianna Finos] [… -