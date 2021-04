Ma pure l'Europa ha le sue colpe (Di domenica 25 aprile 2021) Il cambio di passo e di metodo del governo a guida Draghi, con un esperto della levatura di Daniele Franco, si vede dalla edizione pressoché simultanea e ben coordinata di due documenti Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 aprile 2021) Il cambio di passo e di metodo del governo a guida Draghi, con un esperto della levatura di Daniele Franco, si vede dalla edizione pressoché simultanea e ben coordinata di due documenti

Advertising

RobertoBurioni : Oggi è una grande giornata. Anche @ECDC_EU FINALMENTE ci dice che tra vaccinati possiamo stare senza mascherina e a… - art_of_walking : RT @carmelopalma: 130 morti. Manca il nome e il cognome di chi ha deciso in Italia che potevano morire. Tutto il resto, pure le chiacchiere… - DiRosadipietro : RT @carmelopalma: 130 morti. Manca il nome e il cognome di chi ha deciso in Italia che potevano morire. Tutto il resto, pure le chiacchiere… - talombra : RT @carmelopalma: 130 morti. Manca il nome e il cognome di chi ha deciso in Italia che potevano morire. Tutto il resto, pure le chiacchiere… - Gandalf1948 : Chi ha dato all'Europa il diritto di attribuirsi questo compito? Perchè non l'America, perchè non l'Asia? 'Siamo l… -