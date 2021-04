Letta vuole litigare: “Su migranti e coprifuoco si fa come diciamo noi”. Il Pd mette a rischio il governo (Di domenica 25 aprile 2021) Minaccia, rimprovera, detta le condizioni. Enrico Letta non si tiene più e, intervenendo a Mezz’ora in più, la trasmissione di Lucia Annunziata, lancia vere e proprie provocazioni. Letta difende il coprifuoco fino alle 22 “Se verranno varcate delle linee rosse – avverte – la nostra durezza sarà a prova di diamante“. Ce l’ha con la Lega di Matteo Salvini, che non ha votato il provvedimento sulle riaperture che confermava il coprifuoco fino alle 22. “Voglio che questo governo vada avanti fino alla fine della legislatura, ma è successo una sola volta e non deve succedere più che un partito dentro la maggioranza non voti come la maggioranza”. LEGGI ANCHE Enrico Letta e Conte "leader" fanno sognare il Quirinale a Prodi (e spaventano Renzi) Letta ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 aprile 2021) Minaccia, rimprovera, detta le condizioni. Enriconon si tiene più e, intervenendo a Mezz’ora in più, la trasmissione di Lucia Annunziata, lancia vere e proprie provocazioni.difende ilfino alle 22 “Se verranno varcate delle linee rosse – avverte – la nostra durezza sarà a prova di diamante“. Ce l’ha con la Lega di Matteo Salvini, che non ha votato il provvedimento sulle riaperture che confermava ilfino alle 22. “Voglio che questovada avanti fino alla fine della legislatura, ma è successo una sola volta e non deve succedere più che un partito dentro la maggioranza non votila maggioranza”. LEGGI ANCHE Enricoe Conte "leader" fanno sognare il Quirinale a Prodi (e spaventano Renzi)...

matteosalvinimi : Il segretario del Pd Letta non si fida degli Italiani e li vuole tenere ancora chiusi in casa. Io mi fido degli Ita… - repubblica : ?? Lite nella maggioranza sul coprifuoco. Letta: 'Se la Lega non vota in cdm e non vuole stare nel governo, esca' - a_padellaro : CHI VUOLE LA FINE DEI 5 STELLE Secondo lo stupidario politico in voga, l’autoprodotta video-catastrofe di Beppe Gri… - Roberta91754125 : @Adnkronos Letta vuole il fallimento dell’Italia - Amilcar08540398 : RT @matteosalvinimi: Il segretario del Pd Letta non si fida degli Italiani e li vuole tenere ancora chiusi in casa. Io mi fido degli Italia… -