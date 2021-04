Advertising

RaiNews : #Covid, #Locatelli (Cts): 'La verifica sulla misura del #coprifuoco alle 22 sarà fatta a metà maggio' #mezzorainpiu - Francesco_Rizz_ : RT @GiovaQuez: Locatelli sull'ordinanza firmata oggi da Speranza: 'Misura cautelare per un situazione, in India, attualmente drammatica. Il… - stormi1904 : RT @GiovaQuez: Oggi Speranza da Zia Mara e Locatelli da Annunziata. Primo pomeriggio di ?? #Covid - stormi1904 : RT @GiovaQuez: Locatelli (Css): 'Sul coprifuoco alle 22 si è deciso di mantenere una sorta di controllo su occasioni di socialità che possa… - MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: Locatelli (Css): 'Sul coprifuoco alle 22 si è deciso di mantenere una sorta di controllo su occasioni di socialità che possa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Locatelli

"In questo momento i vaccini anti -di AstraZeneca e Johnson & Johnson sono raccomandati in ... "E' il tempo minimo - ha detto il presidente del Css Francoa 'Mezzora in più' su Rai3 - ...Il ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso nel nostro Paese a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India, dove si registra il record di contagi da coronavirus. ...Franco Locatelli , coordinatore del Comitato tecnico scientifico ( Cts ), ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3, è ...Nel giorno della scomparsa del vicepresidente, il capitano piega la Samp con un gol in rovesciata che tiene acceso il sogno europeo dei neroverdi, alla quarta vittoria di fila ...