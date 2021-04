Corrireggio fantastica 2021 | edizione virtuale ma ricca di significato | evento simbolo di una città che vuole risorgere VIDEO

(Di domenica 25 aprile 2021) Nonostante la pandemia del Coronavirus, Reggio Calabria non fa a meno della: l’di Primavera più amato dai reggini, organizzato il 25 aprile per ricordare la Festa della Liberazione si è svolto in maniera diversa ma altrettanto significativa Laè da tanti anni unamato e atteso dai cittadini di Reggio Calabria. Momento di grande partecipazione collettiva, di allegria, serenità e diffusione dei principi del vivere sano, ma anche il principio dello sport come veicolo di solidarietà e convivenza civile nel rispetto delle differenze, attraverso la partecipazione dei diversamente abili, degli anziani, degli immigrati, dei bambini. Nel 1983, la prima, nacque con la finalità, da un lato, di ricordare la Festa della Liberazione – il 25 Aprile – in modo non ...

La Corrireggio sarà ancora fantastica per il secondo anno consecutivo. La 39° edizione della gara podistica cittadina non potrà essere svolta en plein air per le note ragioni legate all'emergenza sanitaria.