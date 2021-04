(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindaco di, Enzo Guida, e dell’assessore all’Istruzionerio Villano. “A seguito di contatti verbali, avvenuti nelle ultime ore, con la dirigenza dellaMedia “”, in particolare col vice preside prof. Nicola De Michele, tenuto conto dell’alto numero di docenti in isolamento fiduciario, delle classi in isolamento, da domani 26 aprile fino al 30 aprile, sarà attivata laper gli alunni di questa. Questo, al momento, appare l’unico modo per consentire agli alunni di proseguire le lezioni. Seguirà domani la relativa ordinanza sindacale. Si chiede di dare la massima diffusione a questo avviso. Si ringrazia per la ...

anteprima24 : ** #Cesa, didattica a distanza sino a venerdì per la #Scuola 'Bagno' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Cesa didattica

Fanpage.it

... insieme al Comune di Parete, tutti gli studenti di Trentola Ducenta ritornano ina ... In bilico le scuole anche di, comune in provincia di Caserta, è rientrata in una 'mini zona ...... è stata approntata un'area ricca di contenuti multimediali, fruibili online dagli studenti coinvolti col supporto in FAD degli educatori impegnati , per unaattiva e coinvolgete". "Tutte ...Boom di contagi Covid a Cesa, scatta la mini zona rossa nel Casertano ... L'Asl dovrà valutare se consentire la didattica in presenza o se chiudere le scuole per tornare alla Dad.Covid a Cesa, scatta il mini lockdown. Il bollettino dell’Asl di Caserta, diramato oggi 20 aprile, ha evidenziato 175 nuovi positivi su 2088 tamponi analizzati. Questo è quanto ...