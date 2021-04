Ceferin è un fiume in piena, nel mirino Agnelli e la Juventus: “terrapiattisti” (Di domenica 25 aprile 2021) E’ sempre più bufera sulla Superlega. Il progetto della nuova competizione è ormai naufragato dopo il passo indietro dei club inglesi, le squadre hanno perso tantissimo dal punto di vista economico. Sul banco degli imputati è finito anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli, sono state chieste addirittura le dimissioni. Il numero uno bianconero è stato pesantemente attaccato dal presidente della Uefa Ceferin, continuano ad arrivare reazioni contro Agnelli. In un’intervista all’edizione domenicale del Daily Mail Ceferin è tornato all’attacco: “È stato molto stressante, mi sono sentito come messo in lavatrice. Sabato sono andato in Svizzera, otto ore di auto, e avevo tutto pronto per parlare delle nuove riforme per la Champions League e le coppe europee. Stavo anche ringraziando ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 aprile 2021) E’ sempre più bufera sulla Superlega. Il progetto della nuova competizione è ormai naufragato dopo il passo indietro dei club inglesi, le squadre hanno perso tantissimo dal punto di vista economico. Sul banco degli imputati è finito anche il presidente dellaAndrea, sono state chieste addirittura le dimissioni. Il numero uno bianconero è stato pesantemente attaccato dal presidente della Uefa, continuano ad arrivare reazioni contro. In un’intervista all’edizione domenicale del Daily Mailè tornato all’attacco: “È stato molto stressante, mi sono sentito come messo in lavatrice. Sabato sono andato in Svizzera, otto ore di auto, e avevo tutto pronto per parlare delle nuove riforme per la Champions League e le coppe europee. Stavo anche ringraziando ...

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin fiume Superlega? Come la selva oscura... ... ovvero JP Morgan, avesse effettivamente garantito il fiume incredibile di denaro di cui si è letto,... appaiono incredibili le frasi proferite dal Presidente dell'UEFA, Ceferin contro Agnelli. Si ...

#Ceferinout, tifosi di tutto il mondo alleati contro l'Uefa Il web è un fiume in piena: 'Un altro che ha paura di non poter più arraffare. #CeferinOut' o anche:... Ceferin è rancoroso e ben lontano dallo spirito che dovrebbe essere proprio di chi è a capo del ...

Ceferin è un fiume in piena, nel mirino Agnelli e la Juventus: “terrapiattisti” CalcioWeb Blog: Superlega? Come la selva oscura... Blog Calciomercato.com: “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura (per)chè la diritta via era smarrita” Occorre ricorrere ai famosi ...

La Superlega, messa all’indice da Boris Johnson è durata appena 48 ore La Superlega è una proposta solo in sosta, e diverrà inevitabile se la folle musica e i gravi costi sui libri delle società non cambieranno ...

