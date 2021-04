25 aprile, Toti: “Oggi come allora vigilia di riacquisizione di libertà” (Di domenica 25 aprile 2021) “libertà non è solo quella individuale, ma è anche libertà dal bisogno e la possibilità di poter fare il proprio lavoro e vivere di esso” Giovanni TotiGENOVA – “Credo che mai come Oggi si possa comprendere fino in fondo il significato di libertà intrinseco a questo giorno. La libertà anche delle piccole cose che quando c’è viene data per scontata e quando non c’è più diventa un bene prezioso: la faccia di un amico, il potersi spostare, la libertà economica. Oggi come allora siamo alla vigilia di un momento importante di riacquisizione della nostra libertà”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 aprile 2021) “non è solo quella individuale, ma è anchedal bisogno e la possibilità di poter fare il proprio lavoro e vivere di esso” GiovanniGENOVA – “Credo che maisi possa comprendere fino in fondo il significato diintrinseco a questo giorno. Laanche delle piccole cose che quando c’è viene data per scontata e quando non c’è più diventa un bene prezioso: la faccia di un amico, il potersi spostare, laeconomica.siamo alladi un momento importante didella nostra”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni...

