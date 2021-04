Vangelo e parola del giorno | sabato 24 aprile 2021

(Di sabato 24 aprile 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel24La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDagli Atti degli ApostoliAt 9,31-42 In quei giorni, la Chiesa era in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero. E avvenne che Pietro, mentre andava a far visita a tutti, si recò anche dai fedeli che abitavano a Lidda. Qui trovò un uomo di nome Enèa, che da otto anni giaceva su una barella perché era paralitico. Pietro gli disse: «Enèa, Gesù Cristo ti guarisce; ...

Ladel'Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno…chi crede ha la vita eterna', descriveil ministero del ......e dell'opera di evangelizzazione realizzata dall'Azione Cattolica " di conciliaree impegno ... La notte, la comunità si riuniva in quel punto per ricordare alcuni brani, resuscitando la". ...Il buon pastore, dice Gesù nel Vangelo, dà la vita per le pecore. È il contrario del mercenario. E a volte il pericolo non viene solo dai lupi ...In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, ...