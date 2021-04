Udinese | due rientri e tante assenze per la sfida con il Benevento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – Sono 22 i calciatori dell’convocati da Luca Gotti per il match di domani, ore 12.30, allo stadio “Ciro Vigorito” di. Il tecnico friulano recupera Samir e De Paul per il match con i giallorossi di Filippo Inzaghi, ma deve rinunciare a diverse pedine.soprattutto in attacco per i bianconeri, considerando che mancheranno Prodl, Jajalo, Palumbo, Deulofeu, Pussetto, Nestorovski e Micin. Di seguito l’elenco completo: PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra ATTACCANTI: 7 Okaka; 21 Braaf; 32 Llorente; 45 Forestieri L'articolo proviene da Anteprima24.it.