Tv Talk, gli ospiti del 24 aprile 2021

Torna oggi, sabato 24 aprile 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 24 aprile 2021

Con Luca Barbareschi, Lella Costa e Giorgio Zanchini si parlerà del Ddl Zan contro l'omotransfobia e misoginia, che sta mobilitando numerosi personaggi dello spettacolo e se l'interesse mediatico sia davvero utile alla causa. In primo piano anche il video delle polemiche postato da Beppe Grillo in difesa del figlio: si tratta innanzitutto di un errore di comunicazione? La presenza di Luca Barbareschi è poi l'occasione per parlare ...

