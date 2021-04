Suv e fuoristrada - I modelli di segmento C in vendita nel 2021 - FOTO GALLERY (Di sabato 24 aprile 2021) Tanti modelli, per tutti i gusti e portafogli. Dalla Dacia Duster all'iconica Land Rover Defender 90, il mercato italiano offre un mondo di Suv, fuoristrada e crossover di segmento C. All'interno della nostra galleria d'immagini abbiamo raccolto i principali veicoli a ruote alte con una lunghezza compresa tra i 430 e i 450 cm (con qualche eccezione): troverete ben 45 auto, molte delle quali disponibili anche o esclusivamente in versioni elettrificate. Pure tra le Suv di questo segmento, come già osservato per quelle più piccole, stanno diminuendo le varianti a gasolio. La nuova generazione della Nissan Qashqai, per esempio, ne fa a meno, al pari della Volvo XC40, mentre c'è chi va in controtendenza, come la Cupra Formentor, ora disponibile anche con il 2.0 TDI da 150 CV. Leggi su quattroruote (Di sabato 24 aprile 2021) Tanti, per tutti i gusti e portafogli. Dalla Dacia Duster all'iconica Land Rover Defender 90, il mercato italiano offre un mondo di Suv,e crossover diC. All'interno della nostra galleria d'immagini abbiamo raccolto i principali veicoli a ruote alte con una lunghezza compresa tra i 430 e i 450 cm (con qualche eccezione): troverete ben 45 auto, molte delle quali disponibili anche o esclusivamente in versioni elettrificate. Pure tra le Suv di questo, come già osservato per quelle più piccole, stanno diminuendo le varianti a gasolio. La nuova generazione della Nissan Qashqai, per esempio, ne fa a meno, al pari della Volvo XC40, mentre c'è chi va in controtendenza, come la Cupra Formentor, ora disponibile anche con il 2.0 TDI da 150 CV.

