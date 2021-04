Ritrovati i resti del sottomarino scomparso in Indonesia: è affondato (Di sabato 24 aprile 2021) Recuperati alcuni oggetti, ma nessuna traccia delle 53 persone a bordo. Le autorità: servirebbe un miracolo per trovare qualche sopravvissuto Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 aprile 2021) Recuperati alcuni oggetti, ma nessuna traccia delle 53 persone a bordo. Le autorità: servirebbe un miracolo per trovare qualche sopravvissuto

