Advertising

giornaleradiofm : Ong, petroliera iraniana attaccata al largo della Siria: (ANSA) - BEIRUT, 24 APR - Una nave cisterna iraniana è sta… - fisco24_info : Ong, petroliera iraniana attaccata al largo della Siria: Incendio a bordo probabilmente provocato da un drone - V_Mannello : RT @rtl1025: ?? Una petroliera iraniana è stata attaccata al largo della Siria. Lo riferisce una ong siriana - rtl1025 : ?? Una petroliera iraniana è stata attaccata al largo della Siria. Lo riferisce una ong siriana -

Ultime Notizie dalla rete : Ong petroliera

Agenzia ANSA

Una nave cisterna iraniana è stata attaccata al largo della costa siriana, provocando un incendio, ha detto l'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna. L'agenzia di stampa ......dell'immigrazione clandestina pluriaggravato per avere trasbordato l'11 settembre dalla... Non sfugge ai giudici l'anomalia del bonifico di 125mila euro in favore non dellama della ...Una nave cisterna iraniana è stata attaccata al largo della costa siriana, provocando un incendio, ha detto l'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna. (ANSA) ...È attesa per oggi pomeriggio la decisione del Gup sul rinvio a giudizio o sul non luogo a procedere per Salvini nel caso Open Arms ...