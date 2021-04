Milva è morta, i commenti alla notizia della sua scomparsa (Di sabato 24 aprile 2021) Milva è morta questa mattina, 24 aprile 2021. Si è spenta nella sua casa di Milano. Milva, grande cantante ed attrice, era da tempo malata. Immediati e numerosi i commenti alla notizia della sua scomparsa. Milva la pantera di Goro a Sanremo (Getty Images)“Dopo cinquantadue anni di ininterrotta attività, migliaia di concerti e spettacoli teatrali sui palcoscenici di una buona metà del pianeta, dopo un centinaio di album incisi in almeno sette lingue diverse, ho deciso di mettere un punto fermo alla mia carriera (…) che credo grande e unica, non solo come cantante ma come attrice ed esecutrice musicale e teatrale (….). Ho deciso di abbandonare definitivamente le scene e fare un passo indietro “. Così ... Leggi su ck12 (Di sabato 24 aprile 2021)questa mattina, 24 aprile 2021. Si è spenta nella sua casa di Milano., grande cantante ed attrice, era da tempo malata. Immediati e numerosi isuala pantera di Goro a Sanremo (Getty Images)“Dopo cinquantadue anni di ininterrotta attività, migliaia di concerti e spettacoli teatrali sui palcoscenici di una buona metà del pianeta, dopo un centinaio di album incisi in almeno sette lingue diverse, ho deciso di mettere un punto fermomia carriera (…) che credo grande e unica, non solo come cantante ma come attrice ed esecutrice musicale e teatrale (….). Ho deciso di abbandonare definitivamente le scene e fare un passo indietro “. Così ...

rtl1025 : ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Mil… - Agenzia_Ansa : E' morta #Milva. La grande cantante e attrice, aveva 81 anni #ANSA - repubblica : ?? E' morta Milva, storica voce della canzone italiana - DolorsHerrando : RT @Bea_BrownGirl94: È morta Milva... Cantante e interprete teatrale! Una delle voci più belle della nostra storia. Una donna elegante, ma… - Antoniodnaross1 : È morta #Milva peccata... Ora gli fanno gli speciali fino a ieri non la cagavano di striscio... -