Il Covid non ferma il 25 aprile: le iniziative per la Liberazione dalle piazze all’online (Di sabato 24 aprile 2021) Per celebrare la Liberazione in tutta Italia si svolgeranno eventi a tema dedicati, sebbene per il secondo anno consecutivo il Covid ne impedisca la piena libertà di svolgimento, ecco quali sono Un giorno storico, un rito per tantissimi, da onorare attraverso eventi dedicati che possano consacrare la Liberazione dell’Italia dall’occupazione dei nazisti e dal regime fascista. Un vero e proprio spartiacque storico, un’espiazione per un Italia provata dalla guerra e dal fascismo e che, per la sua importanza, viene celebrata nonostante la pandemia. Questo 25 aprile è il secondo, infatti, che si svolgerà all’insegna della sobrietà e di un rigido distanziamento sociale, sebbene l’apertura per le regioni sia prevista esattamente per il giorno dopo, lunedì 26 aprile. 25 ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 24 aprile 2021) Per celebrare lain tutta Italia si svolgeranno eventi a tema dedicati, sebbene per il secondo anno consecutivo ilne impedisca la piena libertà di svolgimento, ecco quali sono Un giorno storico, un rito per tantissimi, da onorare attraverso eventi dedicati che possano consacrare ladell’Italia dall’occupazione dei nazisti e dal regime fascista. Un vero e proprio spartiacque storico, un’espiazione per un Italia provata dalla guerra e dal fascismo e che, per la sua importanza, viene celebrata nonostante la pandemia. Questo 25è il secondo, infatti, che si svolgerà all’insegna della sobrietà e di un rigido distanziamento sociale, sebbene l’apertura per le regioni sia prevista esattamente per il giorno dopo, lunedì 26. 25 ...

