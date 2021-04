I cervellotici play off della Serie C | lo spareggio lungo un mese

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr – Correva l’anno 1935 quando per la prima volta vengono tagliati i nastri di partenzaterzacalcistica nazionale. La novellaC, che vede tra le partecipanti anche l’istriana Grion Pola e l’Unione Sportiva Fiumana, è composta da quattro raggruppamenti che a fine stagione premiano gli sforzi di Catanzarese, Cremonese, Spezia e Venezia.Una sostanziale riforma – nei primi anni registriamo solo qualche cambiamento formale – è datata 1952 con l’unificazione a girone unico. Obiettivo facilitare la trasformazione del campionato in unaintegralmente professionistica. La formula “divisa” torna comunque nel 1958 e, nonostante continui ritocchi, resta in vigore per vent’anni. E’ nel 1978 che nascono le storicheC1 eC2. Riformate successivamente ...