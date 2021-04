Atp Barcellona: perché Stefanos Tsitsipas è ancora più forte di Jannik Sinner (per ora) (Di sabato 24 aprile 2021) Si ferma in semifinale l’avventura di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Barcellona (Spagna). L’altoatesino deve arrendersi al giocatore più in forma del momento nel circuito ATP, il greco Stefanos Tsitsipas (n.5 del mondo), vincitore del Masters1000 di Montecarlo. L’ellenico si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 23 minuti di partita e, forse, per quanto si è visto in campo lo score è fin troppo severo. Sinner, infatti, le sue chance è riuscito a crearsele con i suoi colpi da fondo, ma è mancata concretezza nei momenti più importanti e soprattutto Tsitsipas ha potuto contare su un fondamentale come quello del servizio che tante volte gli ha tolto le castagne dal fuoco, regalandogli tanti punti. Il 75% di prime in campo, abbinato al 72% dei punti raccolti con ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Si ferma in semifinale l’avventura dinell’ATP 500 di(Spagna). L’altoatesino deve arrendersi al giocatore più in forma del momento nel circuito ATP, il greco(n.5 del mondo), vincitore del Masters1000 di Montecarlo. L’ellenico si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 23 minuti di partita e, forse, per quanto si è visto in campo lo score è fin troppo severo., infatti, le sue chance è riuscito a crearsele con i suoi colpi da fondo, ma è mancata concretezza nei momenti più importanti e soprattuttoha potuto contare su un fondamentale come quello del servizio che tante volte gli ha tolto le castagne dal fuoco, regalandogli tanti punti. Il 75% di prime in campo, abbinato al 72% dei punti raccolti con ...

