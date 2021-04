25 aprile, Gad Lerner racconta la partigiana Lidia Menapace: “Ci ha spiegato che senza le donne non ci sarebbe stata Resistenza in Italia” (Di sabato 24 aprile 2021) “Lidia Menapace? È forse colei che con maggiore chiarezza ci ha spiegato che senza le donne non ci sarebbe stata la Resistenza in Italia“, così Gad Lerner, ospite della riunione di redazione del giovedì de IlFattoquotidiano.it con i Sostenitori (scopri qui perché sostenerci) ha raccontato la politica e staffetta partigiana scomparsa il 7 dicembre 2020. “senza le donne che rivestivano i soldati che dopo l’8 settembre si toglievano la divisa, che li nascondevano nelle soffitte e nei fienili, che dividevano letteralmente il pane, perché ce n’era poco…”, racconta ancora. Il giornalista poi racconta il progetto del portale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) “? È forse colei che con maggiore chiarezza ci hachelenon cilain“, così Gad, ospite della riunione di redazione del giovedì de IlFattoquotidiano.it con i Sostenitori (scopri qui perché sostenerci) hato la politica e staffettascomparsa il 7 dicembre 2020. “leche rivestivano i soldati che dopo l’8 settembre si toglievano la divisa, che li nascondevano nelle soffitte e nei fienili, che dividevano letteralmente il pane, perché ce n’era poco…”,ancora. Il giornalista poiil progetto del portale ...

