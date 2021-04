Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA IN INTERNA EPIU AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SEMPRE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA COLOMBO FINO ALLO SVINCOLO DELL'APPIA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONE ALL'ALTEZZA DI BORGHESIANA SULLA NETTUNENSE CODE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA VERSO CECCHINA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA