Verissimo, Martina Miliddi: la verità su Aka7even e Raffaele «Non mi pento» (Di venerdì 23 aprile 2021) L’ex ballerina di Amici 2021, Martina Miliddi è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo: durante l’intervista ha confermato la rottura con Aka7even, mentre ha spiazzato con la risposta sul presunto interesse per Raffaele… Leggi anche: Amici, Deddy e Sangiovanni a rischio per aver violato il regolamento: cosa succede adesso? Martina Miliddi a Verissimo Martina Miliddi, la... Leggi su donnapop (Di venerdì 23 aprile 2021) L’ex ballerina di Amici 2021,è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di: durante l’intervista ha confermato la rottura con, mentre ha spiazzato con la risposta sul presunto interesse per… Leggi anche: Amici, Deddy e Sangiovanni a rischio per aver violato il regolamento: cosa succede adesso?, la...

Advertising

persempreilsole : RT @amici20_fanpage: Martina domani sarà a Verissimo e parlerà di Raffaele e Aka! Affermerà che non voleva farlo soffrire. Non so voi ma no… - W4NGSYIBO : la potenza di Martina che ci porta akaful pure a verissimo - MGbr90 : @martieaka tu capisci il senso del “con Raffaele non mi pento di nulla” detta da Martina a Verissimo? - davided81 : Martina che corre a #Verissimo #Amici20 - infoitcultura : Martina Miliddi a Verissimo: verità su Aka7even, Raffaele e la madre -