Salvini e Meloni si sono messi il muso (Di venerdì 23 aprile 2021) Gli inguaribili ottimisti, quelli che "l'importante è vincere", si consolano col vecchio refrain che, in fondo, è sempre stato così, sin dai tempi di Monti fino al Conte 1. E cioè che, quando si arriva al dunque, con un occhio ai sondaggi e uno al potere da spartirsi, il centrodestra, che pure ha marciato diviso, come d'incanto si unisce senza tanti sofismi. E che così accadrà stavolta anche se ci sono, nell'ambito della coalizione che fu o che è, tre posizioni diverse e competitive sulle riaperture, tre su Draghi - quella di lotta della Meloni, quella di governo di Forza Italia, quella di lotta e di governo di Salvini - mentre sulle prossime amministrative, che valgono come un'elezione politica, ognuno recita a soggetto. Chissà. Perché le novità, da quelle parti, non sono banali. Salvini, ad esempio, ...

