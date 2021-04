(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Anche quest’anno il 25non potrà essere celebrato come negli anni precedenti la pandemia, con i tradizionali momenti ufficiali che ci ricordano la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Il 76° anniversario della Liberazione ci trova ancora impegnati a combattere il Covid-19 e sarà festeggiato soprattutto on line, con le tante iniziative sulle piattaforme web, a parte la simbolica deposizione della corona d’alloro al monumento dei caduti. “Per il secondo anno siamo ancora alle prese con l’emergenza epidemiologica da cui dobbiamo assolutamente liberarci e dobbiamo riflettere su tante forme di liberazione” ha dichiarato il Presidente della Provincia di, Michele. “È sicuramente importante liberarci dal fascismo che ancora serpeggia, dalle polemiche sterili di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Salerno, Strianese: 'Che sia un 25 aprile contro virus, cambiamento climatico e disuguaglianze' **… - Informaticalv : Ambiente. Strianese su Grande Progetto e sui lavori di collegamento dei reflui da Cetara a Salerno - salernonotizie : Strianese su Grande Progetto e su lavori collegamento reflui da Cetara a Salerno - salernotoday : Grande Progetto e lavori di collegamento dei reflui da Cetara a Salerno - positanonews : #Copertina #Cronaca Salerno, Strianese su ambiente: “A Cetara si completa entro giugno. A Maiori e Conca si procede… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Strianese

anteprima24.it

Depuratore Maiori, presidente provincia Michele: 'Tutto procede regolarmente' Territorio Redazione Web - 16 Apr 2021 Il presidente della provincia di, Michele, ha parlato ...La Provincia dista per completare i lavori per la messa in sicurezza sulla SP 6, sulla SP 298, sulla SP 384 ... Michele" i lavori che ho fortemente voluto in tutto il territorio Agro ...“Per il secondo anno siamo ancora alle prese con l’emergenza epidemiologica da cui dobbiamo assolutamente liberarci e dobbiamo riflettere su tante forme di liberazione” ha dichiarato il Presidente ...La Provincia di Salerno ha ripreso i lavori sulla Fondovalle Sele per lo svincolo di Contursi Terme e per l’adeguamento della viabilità di collegamento all’area industriale, all’area PIP e alla zona t ...