Roma, terribile scontro auto moto: due persone in gravi condizioni in ospedale (Di venerdì 23 aprile 2021) Brutto incidente ieri sera a Roma poco dopo le 20.00 in Via Casal del Marmo. A scontrarsi, in una dinamica ancora da accertare, sono state un’auto e una moto. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale: la donna alla guida del veicolo, una Ford Fiesta, è stata portata al Gemelli mentre il centauro alla guida della moto (un’Honda, ndr) al San Filippo Neri. Sul posto gli Agenti della Polizia di Roma Capitale del Gruppo Monte Mario. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) Brutto incidente ieri sera apoco dopo le 20.00 in Via Casal del Marmo. A scontrarsi, in una dinamica ancora da accertare, sono state un’e una. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in codice rosso in: la donna alla guida del veicolo, una Ford Fiesta, è stata portata al Gemelli mentre il centauro alla guida della(un’Honda, ndr) al San Filippo Neri. Sul posto gli Agenti della Polizia diCapitale del Gruppo Monte Mario. su Il Corriere della Città.

Advertising

ladyonorato : Alle condoglianze per un lutto terribile come questo unisco la solidarietà per lo scandalo delle mancate sepolture.… - Paoletto003 : RT @evamarghe: La terribile vicenda di Andrea Romano mi ha colpito moltissimo ma veramente voi romani volete lasciare ai compagni di #Grill… - CorriereCitta : Roma, terribile scontro auto moto: due persone in gravi condizioni in ospedale - jacklamotta75 : RT @evamarghe: La terribile vicenda di Andrea Romano mi ha colpito moltissimo ma veramente voi romani volete lasciare ai compagni di #Grill… - borrillo62 : RT @evamarghe: La terribile vicenda di Andrea Romano mi ha colpito moltissimo ma veramente voi romani volete lasciare ai compagni di #Grill… -