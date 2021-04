Inserimento con riserva nelle graduatorie precari, il candidato in ritardo con i titoli a causa della pandemia. Sentenza (Di venerdì 23 aprile 2021) Un ricorrente tramite il proprio difensore impugnava l’Ordinanza Ministeriale 6/2020 nella parte in cui non dispone e non consente l’Inserimento in dette graduatoria “con riserva” dei diplomanti esterni in possesso dei prescritti n. 24 crediti formativi CFU e che conseguiranno il diploma di maturità presso la scuola statale nel mese di settembre 2020. Si pronuncia il TAR del Lazio con Sentenza del 21/04/2021 in modo favorevole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Un ricorrente tramite il proprio difensore impugnava l’Ordinanza Ministeriale 6/2020 nella parte in cui non dispone e non consente l’in dette graduatoria “con” dei diplomanti esterni in possesso dei prescritti n. 24 crediti formativi CFU e che conseguiranno il diploma di maturità presso la scuola statale nel mese di settembre 2020. Si pronuncia il TAR del Lazio condel 21/04/2021 in modo favorevole. L'articolo .

