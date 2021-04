In Francia poliziotta accoltellata e uccisa Aggressore ha urlato Allahu Akbar

(Di venerdì 23 aprile 2021) Unafrancese di 48 anni è statacon una coltellata nei pressi del commissariato di Rambouillet, città di circa 26.000 abitanti situata ad una sessantina di chilometri a sud-ovest di Parigi, verso le 14.30. Anche l’, un tunisino di 37 anni, è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia. L’agente, addetta a funzioni amministrative, stava rientrando dal pranzo quando l’è entrato armato di coltello nel commissariato e l’ha colpita con una pugnalata, fatale, alla gola. L’uomo che l’ha aggredita, residente indal 2009 e regolarizzato dal 2019, faceva l’autista, era incensurato e non rientrava in alcuna lista di persone a rischio radicalizzazione: secondo quanto riferito dai sindacati di polizia citati da BFM-TV, avrebbe gridato Allah...

La presidente della regione dell'Ile-de-France ...L'uomo, morto per le ferite provocate dalla reazione dei colleghi della vittima, aveva con sé dei documenti. Aveva 37 anni ed era stato regolarizzato in Francia nel 2019.