Gucci Talk show | la nuova campagna borse firmata da Alessandro Michele

(Di venerdì 23 aprile 2021) Life&People.it LadiBeloved ci trasporta nell’affascinante mondo della televisione con ildi. Durante l’intervista, star del calibro di Harry Styles, Diane Keaton, Dakota Johnson sfoggiano le creazioni di. Conduce James Corden. Ironiche, glamour ed iconiche sono gli aggettivi che descrivono le it bags della linea “Beloved” e lo è anche il dibattito televisivo che le presenta. Come anticipato dall’ultimo post instagram del label, nellaispirata aistatunitensi, saranno sette lescattate al braccio di sette celebrità diverse. Harry Styles, Dakota Johnson, Diane Keaton, Sienna Miller, Serena Williams, ...

Le immagini di marketing e i video di accompagnamento sono incentrate su unshow immaginario, The Beloved Show . Dakota Johnson e James Corden sono stati scelti per interpretare l'ultima campagna di ...Qualche giorno fa, sull' account ufficiale di Instagram i primi indizi di un'altra geniale trovata pubblicitaria: l'attore e presentatore James Gordon terrà ilBelovedShow . Fermi tutti. ...Abbiamo deciso di mettere insieme i 10 look più belli visti sul red carpet della cerimonia degli Oscar 2021 svoltasi ieri notte!Harry Styles, l'iconico cantante dei One Direction partecipa al Gucci Talk Show e mostra una bellissima borsa Jackie in pelle nera ...