Francia, poliziotta accoltellata a morte. L’assalitore ucciso dagli agenti: l’ha colpita gridando ‘Allah Akbar’ (Di venerdì 23 aprile 2021) l’ha aggredita mentre lei era di rientro dalla pausa pranzo, accoltellandola più volte alla gola. E, secondo quanto riferito da Cnews, mentre la colpiva avrebbe urlato ‘Allah Akbar’. Una poliziotta, che era un funzionario amministrativo al commissariato e aveva 49 anni, è morta a Rambouillet, a una sessantina di chilometri a sudovest di Parigi, a seguito delle ferite provocate dal suo aggressore, un tunisino di 36 anni, incensurato e regolare in Francia dal 2019. L’attentato è avvenuto intorno alle 14.20: il killer è stato poi fermato e colpito da colpi di arma da fuoco altri agenti, ed è deceduto in seguito alle ferite. Arrivato nel Paese nel 2009, “non era schedato fra le persone a rischio radicalizzazione” ed era “incensurato”, riferiscono fonti giornalistiche sul posto. Sia il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)aggredita mentre lei era di rientro dalla pausa pranzo, accoltellandola più volte alla gola. E, secondo quanto riferito da Cnews, mentre la colpiva avrebbe urlato. Una, che era un funzionario amministrativo al commissariato e aveva 49 anni, è morta a Rambouillet, a una sessantina di chilometri a sudovest di Parigi, a seguito delle ferite provocate dal suo aggressore, un tunisino di 36 anni, incensurato e regolare indal 2019. L’attentato è avvenuto intorno alle 14.20: il killer è stato poi fermato e colpito da colpi di arma da fuoco altri, ed è deceduto in seguito alle ferite. Arrivato nel Paese nel 2009, “non era schedato fra le persone a rischio radicalizzazione” ed era “incensurato”, riferiscono fonti giornalistiche sul posto. Sia il ...

