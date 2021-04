Firenze abolisce l’Iva sugli assorbenti nelle farmacie comunali: è il primo capoluogo italiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Firenze abolisce l’Iva sugli assorbenti, stop alla “Tampon Tax” In Italia gli assorbenti sono considerati “beni di lusso“ e sono tassati con l’Iva al 22 per cento. Contro questa tassazione, ritenuta una vera e propria discriminazione economica nei confronti delle donne, sono state lanciate una serie di iniziative negli ultimi anni. Di fronte a questa realtà tutta italiana, Firenze diventa un esempio virtuoso: è il primo capoluogo che ha deciso di abolire l’Iva sugli assorbenti nelle 21 farmacie comunali fiorentine applicando uno sconto sul prodotto igienico. La battaglia contro la “Tampon Tax” è stata portata avanti ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021), stop alla “Tampon Tax” In Italia glisono considerati “beni di lusso“ e sono tassati conal 22 per cento. Contro questa tassazione, ritenuta una vera e propria discriminazione economica nei confronti delle donne, sono state lanciate una serie di iniziative negli ultimi anni. Di fronte a questa realtà tutta italiana,diventa un esempio virtuoso: è ilche ha deciso di abolire21fiorentine applicando uno sconto sul prodotto igienico. La battaglia contro la “Tampon Tax” è stata portata avanti ...

Advertising

Davide70405052 : RT @ChangeItalia: Firenze dice #StopTamponTax e abolisce la tassazione al 22% sugli #assorbenti in tutte le farmacie comunali. Questo è un… - ilRobisonoIo : RT @ChangeItalia: Firenze dice #StopTamponTax e abolisce la tassazione al 22% sugli #assorbenti in tutte le farmacie comunali. Questo è un… - srta_flo : RT @ChangeItalia: Firenze dice #StopTamponTax e abolisce la tassazione al 22% sugli #assorbenti in tutte le farmacie comunali. Questo è un… - ChangeItalia : Firenze dice #StopTamponTax e abolisce la tassazione al 22% sugli #assorbenti in tutte le farmacie comunali. Questo… - zazoomblog : Firenze abolisce l’Iva sugli assorbenti: è il primo capoluogo italiano - #Firenze #abolisce #l’Iva #sugli -