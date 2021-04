E’ divorzio tra M5S e Rousseau. Casaleggio scarica i vertici grillini: l’addio in un lungo post (Di venerdì 23 aprile 2021) M5S-Rousseau, le strade si dividono. Le casse sono vuote e l’Associazione di Davide Casaleggio scarica i vertici del Movimento per creare una “piattaforma laica” e partire con un “nuovo progetto e nuovi attori protagonisti”. Questo il contenuto del post pubblicato sul Blog da Rousseau, nel quale viene sancito ufficialmente l’addio al Movimento 5 Stelle. Le casse sono vuote L’Associazione, che fino ad oggi ha gestito la piattaforma della democrazia diretta M5S, intende quindi tagliare definitivamente il cordone ombelicale con il Movimento, come molti eletti auspicavano nelle scorse ore. “Qualora i rapporti pendenti non verranno definiti entro questa data (il 22 aprile, ndr.); saremo costretti a immaginare per Rousseau un percorso diverso: ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) M5S-, le strade si dividono. Le casse sono vuote e l’Associazione di Davidedel Movimento per creare una “piattaforma laica” e partire con un “nuovo progetto e nuovi attori protagonisti”. Questo il contenuto delpubblicato sul Blog da, nel quale viene sancito ufficialmenteal Movimento 5 Stelle. Le casse sono vuote L’Associazione, che fino ad oggi ha gestito la piattaforma della democrazia diretta M5S, intende quindi tagliare definitivamente il cordone ombelicale con il Movimento, come molti eletti auspicavano nelle scorse ore. “Qualora i rapporti pendenti non verranno definiti entro questa data (il 22 aprile, ndr.); saremo costretti a immaginare perun percorso diverso: ...

Advertising

Open_gol : ?? Il divorzio tra M5s e Rousseau è ufficiale - cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: E’ divorzio tra M5S e Rousseau. Casaleggio scarica i vertici grillini: l’addio in un lungo post - SecolodItalia1 : E’ divorzio tra M5S e Rousseau. Casaleggio scarica i vertici grillini: l’addio in un lungo post… - Diletta44391797 : RT @tg2rai: #Politico, il divorzio tra la piattaforma #Rousseau e i vertici del @Mov5Stelle è ufficiale. 'Scelta dolorosa ma inevitabile',… - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: E' rottura definitiva tra #Rousseau e #M5S dopo che i grillini non hanno pagato 450mila euro di debiti con l'associazione d… -