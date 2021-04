E alla fine Alessandro Gassmann ha bloccato Enrico Ruggeri (Di venerdì 23 aprile 2021) Enrico Ruggeri racconta su Twitter di essere stato ‘bloccato’ da Alessandro Gassmann: “Confronto, democrazia, (auto)ironia, in un clima disteso. Mi sa che le battute devo tenerle per me”. Il cantante ha pubblicato, insieme al commento, una foto che mostra la scritta ‘Alessandro Gassmann ti ha bloccato’. E alla fine Gassmann ha bloccato Enrico Ruggeri È un nuovo capitolo dello scontro social a distanza fra i due artisti, diventati l’emblema della diatriba fra ‘chiusuristi’ e ‘aperturisti’ in epoca Covid. Qualche giorno fa, l’attore romano aveva infatti pubblicato un post in cui raccontava di una festa in casa dei vicini, con tanto di musica e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)racconta su Twitter di essere stato ‘’ da: “Confronto, democrazia, (auto)ironia, in un clima disteso. Mi sa che le battute devo tenerle per me”. Il cantante ha pubblicato, insieme al commento, una foto che mostra la scritta ‘ti ha’. EhaÈ un nuovo capitolo dello scontro social a distanza fra i due artisti, diventati l’emblema della diatriba fra ‘chiusuristi’ e ‘aperturisti’ in epoca Covid. Qualche giorno fa, l’attore romano aveva infatti pubblicato un post in cui raccontava di una festa in casa dei vicini, con tanto di musica e ...

