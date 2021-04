Ascolti TV 22 aprile 2021, L'Isola dei Famosi perde colpi (Di venerdì 23 aprile 2021) Tante le trasmissioni che hanno attirato il pubblico italiano davanti agli schermi nella serata del 21 aprile e a rivelarlo sono proprio gli Ascolti tv. Ancora una volta L'Isola dei Famosi ha dovuto chinare la testa alla fiction di mamma Rai con protagonista Daniele Liotti. Prime Time Ascolti tv giovedì 22 aprile: Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani fa il botto La quarta puntata della fiction Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani ha riscosso un ampio successo e a garantirlo sono proprio gli Ascolti tv. A seguire le avventure di Francesco e Vincenzo sono stati 4.952.000 persone con share del 21.6%. Tali numeri hanno grossomodo asfaltato la concorrenza Mediaset che in prima serata ha mandato in onda, su Canale 5, L'Isola dei Famosi. Il ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 23 aprile 2021) Tante le trasmissioni che hanno attirato il pubblico italiano davanti agli schermi nella serata del 21e a rivelarlo sono proprio glitv. Ancora una volta L'deiha dovuto chinare la testa alla fiction di mamma Rai con protagonista Daniele Liotti. Prime Timetv giovedì 22: Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani fa il botto La quarta puntata della fiction Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani ha riscosso un ampio successo e a garantirlo sono proprio glitv. A seguire le avventure di Francesco e Vincenzo sono stati 4.952.000 persone con share del 21.6%. Tali numeri hanno grossomodo asfaltato la concorrenza Mediaset che in prima serata ha mandato in onda, su Canale 5, L'dei. Il ...

