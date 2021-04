Amici 20, si è appena scoperto: “Chi è stato eliminato nella sesta puntata del Serale” (Di venerdì 23 aprile 2021) Amici 20, la sesta puntata del Serale va in onda come di consueto il sabato sera, in prima serata e ovviamente su Canale 5, ma come ogni settimana gli spoiler non mancano. Il programma difatti non è in diretta, ma viene registrato il giovedì, 2 giorni prima la messa in onda. Da qui, grazie alle ‘talpe’ presenti in studio durante la registrazione, quella parte di pubblico che non ama le sorprese sa in anticipo cosa è successo e, soprattutto, quale allievo ha lasciato per sempre la scuola.Non solo l’eliminato, dunque, ma anche i dettagli sulle sfide. Intanto ci sarà un solo eliminato sabato 24 aprile ad Amici 20, forse per l’ultima puntata. Prima della finale è infatti probabile che torneranno a essere due i concorrenti che abbandoneranno il talent di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021)20, ladelva in onda come di consueto il sabato sera, in prima serata e ovviamente su Canale 5, ma come ogni settimana gli spoiler non mancano. Il programma difatti non è in diretta, ma viene registrato il giovedì, 2 giorni prima la messa in onda. Da qui, grazie alle ‘talpe’ presenti in studio durante la registrazione, quella parte di pubblico che non ama le sorprese sa in anticipo cosa è successo e, soprattutto, quale allievo ha lasciato per sempre la scuola.Non solo l’, dunque, ma anche i dettagli sulle sfide. Intanto ci sarà un solosabato 24 aprile ad20, forse per l’ultima. Prima della finale è infatti probabile che torneranno a essere due i concorrenti che abbandoneranno il talent di ...

